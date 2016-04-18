16.BAYBURT DERNEKLERARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Bu yıl 16.sı düzenlenen Bayburt Köy Dernekleri Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan stadında başladı.

Turnuva açılışı Şehitlerimize saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla start aldı.Tekirdağ Bayburt Derneğinin Folklor ekibi açılışta Bayburt Barlarından örnekler sundu.

Turnuva Alaattin Altuntaşın sunumuyla Vizyontürk televizyonundan naklen yayınlandı.Turnuva açılışına Bayburt Milletvekilimiz Dr.Şahap Kavcıoğlu, Bahçelievler belediye başkanı Osman Develioğlu,Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürü Nihat Adıgüzel,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 14.genel Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar ve Yönetimi,Dernek Başkanlarımız ve Hemşerilerimiz katıldı.

16 Derneğin futbol takımlarının katılımıyla gerçekleşen Dernekler arası Futbol turnuvası açılış ve 7 takımın maçıyla başlamış oldu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçarslan olduyaptığı açılış konuşmasında:

Bu yıl 16.cısını düzenlediğimiz turnuvamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Birlik ve beraberlik içerisinde,fairplay kurallarına uygun arkadaşça ve kardeşçe bir turnuva olmasını diliyorum.”diyerek konuşmasına başladı.Konuşmasının devamında “Önceki turnuvalarımızda eğlence programlarımızda oluyordu ama şu sıralar yurdumuzda olan terör olayları münasebetiyle şehitlerimiz var.Hepimizin yüreği yanıyor,bu vatan hepimizin bizler rahat yaşayalım diye canlarını feda eden şehitlerimize bizde saygımızı ifade etmek istedik ancak hayat devam ediyor.Şehitlerimiz bizler normal hayatlarımıza devam edelim diye bu vatan uğruna şehit düşüyorlar.Bizlerde terör korkusu olan bir millet yerine bu tip organizasyonlarla birliğimizi pekiştimek niyetindeyiz” diye konuştu.



Düzenledikleri Diyarbakır Gezisinede değinen Faruk Kılıçarslan:”İki gün önce Sivil Toplum Kuruluşları olarak Diyarbakırdaydık.Diyarbakır’a Bayburtun ve Bayburtlunun selamını götürdük,oradaki halkımızla hasbihal ettik.Sur’da Cuma namazını kıldık;Bismil’de,Batman’da ziyaretler yaptık.Hedefimiz bu ülkenin bir ve beraber olduğunun gösterilmesiydi.41 İl Derneğimizle halkımızın yanında olduk ve onlara destek olduk.” dedi.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçarslan konuşmasının sonunda turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Açılışta Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’da konuşma yaptı.Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Develioğlu:”16.sı düzenlenen bu turnuvanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Umarım takımlarımızın sayısı daha da çoğalır ve ilgi artarak devam eder.Bu tür turnuvalar birlikteliğimizi daha güçlü kılıyor bundan dolayı Sayın Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.Bir dernekte,bir vakıfta,bir şehirde,bir ülkede gönüller birlik içinde olursa,insanlar birlik olabilirlerse o topluluk millet olarak en üst seviyeye gelir.” Konuşmasına devam eden Develioğlu:”Ben turnuvaya katılan her takımı birinci ilan ediyorum dedi.



Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar Konuşmasında:

Birlik ve beraberliğimize vurgu yaparak Vakıf yönetimi adına sizleri selamlıyorum dedi.Sportif faalit için yola çıkmış gençlerimizi tebrik ediyorum sporu spor diye ele almamız lazım ,yenmek ve yenilmek önemli değil önemli olan bilik ve kardeşliğimizi örf adetlerimizi yaşatmaktır dedi.



Bayburt Milletvekili Dr.Şahap Kavcıoğlu konuşmasında:

Böyle güzel bir bahar günü sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok memnun oldum.Yıllardır stk larda çalışan bir kardeşiniz olarak sizlerin sayesinde buralarda bulunduğum için sizlere teşekkür ediyorum.

Ülkemizin bu günlerde birlik ve beraberlik içinde olmasının önemini gösteren bu tablodan dolayı memnunum. Dünyadaki tüm Müslümanların Mazlumların yanında olan Türkiye’mizin sizlerin sayesinde ilelebet payidar olacaktır. Değerli Hemşerilerim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Türkiye Bayburt’tur Bayburt Türki’yedir. Bayburt birlik ve beraberliğin yaşandığı en büyük ildir.

Bu Turnuvada sürekliliği yaşatan Dernek Başkanlarımıza ve Bayburt Derneğine bu Faaliyeti kesintisiz devam ettirdiği için Dernek Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum.Bu Turnuva gençlerle bir arada olmamızı sağlayan en önemli faaliyetlerden biridir.

Bu turnuvanın sürekliliğini sağlayan bütün Köy Dernek Başkanlarımıza ve bu sahada ter akatıcak olan genç kardeşlerimize başarılar diliyorum.Bu turnuvayı başlatan Abdurrahman Polattimur kardeşime ve Faruk Kılıçaslan ve yönetimine bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum dedi.

