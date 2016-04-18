16.Bayburt Dernekler arası futbol turnuvasında İlk Hafta Sonuçları

Bu yıl 16.sı düzenlenen Bayburt Köy Dernekleri Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler Kocasinan stadında başladı.

16.Bayburt Dernekler arası futbol turnuvasında İlk Hafta Sonuçları
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16 Derneğin futbol takımlarının katılımıyla gerçekleşen Dernekler arası Futbol turnuvası açılışının ardındanYedi maç oynandı  14 Takım mücadele etti 
İşte sonuçlar

A GRUBU
Çiftetaş - Kalecik: 3-2
Petekkaya - Çayıryolu: 1-2
İğdir (Bay)
B GRUBU
Çakırözü - Pınarcık: 2-5
Yoncalı - Güneşli: 4-1
Aşağı Çımağıl - Bayrampaşa: 0-2
C GRUBU
Karayaşmak - Erikdibi: 1-6
Göloba - Ağören: 2-5
Kurbanpınar (Bay) 


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BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ   
16. KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVA GRUP MAÇLARI
ADRES: B.EVLER KOCASİNAN ve BAĞCILAR MAHMUTBEY  SAHASI
1. HAFTA MAÇLARI
    TARİH SAAT 1.TAKIM   2.TAKIM   STAD BAY TAKIM
17 Nis 2016 15:00 KARAYAŞMAK ERİKDİBİ KOCASİNAN İĞDİR
17:00 PETEKKAYA ÇAYIRYOLU
19:00 GÖLOBA AĞÖREN
21:00 AŞAĞIÇIMAĞIL BAYRAMPAŞA

16:00
ÇİFTETAŞ
KALECİK		 MAHMUTBEY KURBANPINAR
18:00 ÇAKIRÖZÜ PINARCIK
20:00 YONCALI GÜNEŞLİ

2. HAFTA MAÇLARI
24 Nis 2016 09:00 KURBANPINAR KARAYAŞMAK KOCASİNAN ÇAYIRYOLU
11:00 ERİKDİBİ GÖLOBA
13:00 PETEKKAYA ÇİFTETAŞ
15:00 KALECİK İĞDİR
17:00 AŞAĞIÇIMAĞIL YONCALI AĞÖREN
19:00 GÜNEŞLİ PINARCIK
21:00 BAYRAMPAŞA ÇAKIRÖZÜ

3. HAFTA MAÇLARI
1 May 2016 09:00 GÜNEŞLİ AŞAĞIÇIMAĞIL KOCASİNAN ÇİFTETAŞ
11:00 YONCALI ÇAKIRÖZÜ
13:00 PINARCIK BAYRAMPAŞA
15:00 AĞÖREN KURBANPINAR
17:00 GÖLOBA KARAYAŞMAK ERİKDİBİ
19:00 İĞDİR ÇAYIRYOLU
21:00 KALECİK PETEKKAYA

4. HAFTA MAÇLARI
8 May 2016 09:00 İĞDİR ÇİFTETAŞ KOCASİNAN PETEKKAYA
11:00 ÇAYIRYOLU KALECİK
13:00 ÇAKIRÖZÜ AŞAĞIÇIMAĞIL
15:00 PINARCIK YONCALI
17:00 BAYRAMPAŞA GÜNEŞLİ
19:00 ERİKDİBİ AĞÖREN KARAYAŞMAK
21:00 KURBANPINAR GÖLOBA

5. HAFTA MAÇLARI
15 May 2016 09:00 BAYRAMPAŞA YONCALI KOCASİNAN KALECİK
11:00 PINARCIK AŞAĞIÇIMAĞIL
13:00 GÜNEŞLİ ÇAKIRÖZÜ
15:00 ERİKDİBİ KURBANPINAR
17:00 KARAYAŞMAK AĞÖREN
19:00 PETEKKAYA İĞDİR GÖLOBA
21:00 ÇİFTETAŞ ÇAYIRYOLU


 
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