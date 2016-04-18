16.Bayburt Dernekler arası futbol turnuvasında İlk Hafta Sonuçları

İşte sonuçlar
A GRUBU
Çiftetaş - Kalecik: 3-2
Petekkaya - Çayıryolu: 1-2
İğdir (Bay)
B GRUBU
Çakırözü - Pınarcık: 2-5
Yoncalı - Güneşli: 4-1
Aşağı Çımağıl - Bayrampaşa: 0-2
C GRUBU
Karayaşmak - Erikdibi: 1-6
Göloba - Ağören: 2-5
Kurbanpınar (Bay)
-------------------------------
|BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ
|
|16. KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVA GRUP MAÇLARI
|ADRES: B.EVLER KOCASİNAN ve BAĞCILAR MAHMUTBEY SAHASI
|1. HAFTA MAÇLARI
|TARİH
|SAAT
|1.TAKIM
|2.TAKIM
|STAD
|BAY TAKIM
|17 Nis 2016
|15:00
|KARAYAŞMAK
|ERİKDİBİ
|KOCASİNAN
|İĞDİR
|17:00
|PETEKKAYA
|ÇAYIRYOLU
|19:00
|GÖLOBA
|AĞÖREN
|21:00
|AŞAĞIÇIMAĞIL
|BAYRAMPAŞA
|
16:00
|
ÇİFTETAŞ
|
KALECİK
|MAHMUTBEY
|KURBANPINAR
|18:00
|ÇAKIRÖZÜ
|PINARCIK
|20:00
|YONCALI
|GÜNEŞLİ
|
2. HAFTA MAÇLARI
|24 Nis 2016
|09:00
|KURBANPINAR
|KARAYAŞMAK
|KOCASİNAN
|ÇAYIRYOLU
|11:00
|ERİKDİBİ
|GÖLOBA
|13:00
|PETEKKAYA
|ÇİFTETAŞ
|15:00
|KALECİK
|İĞDİR
|17:00
|AŞAĞIÇIMAĞIL
|YONCALI
|AĞÖREN
|19:00
|GÜNEŞLİ
|PINARCIK
|21:00
|BAYRAMPAŞA
|ÇAKIRÖZÜ
|
3. HAFTA MAÇLARI
|1 May 2016
|09:00
|GÜNEŞLİ
|AŞAĞIÇIMAĞIL
|KOCASİNAN
|ÇİFTETAŞ
|11:00
|YONCALI
|ÇAKIRÖZÜ
|13:00
|PINARCIK
|BAYRAMPAŞA
|15:00
|AĞÖREN
|KURBANPINAR
|17:00
|GÖLOBA
|KARAYAŞMAK
|ERİKDİBİ
|19:00
|İĞDİR
|ÇAYIRYOLU
|21:00
|KALECİK
|PETEKKAYA
|
4. HAFTA MAÇLARI
|8 May 2016
|09:00
|İĞDİR
|ÇİFTETAŞ
|KOCASİNAN
|PETEKKAYA
|11:00
|ÇAYIRYOLU
|KALECİK
|13:00
|ÇAKIRÖZÜ
|AŞAĞIÇIMAĞIL
|15:00
|PINARCIK
|YONCALI
|17:00
|BAYRAMPAŞA
|GÜNEŞLİ
|19:00
|ERİKDİBİ
|AĞÖREN
|KARAYAŞMAK
|21:00
|KURBANPINAR
|GÖLOBA
|
5. HAFTA MAÇLARI
|15 May 2016
|09:00
|BAYRAMPAŞA
|YONCALI
|KOCASİNAN
|KALECİK
|11:00
|PINARCIK
|AŞAĞIÇIMAĞIL
|13:00
|GÜNEŞLİ
|ÇAKIRÖZÜ
|15:00
|ERİKDİBİ
|KURBANPINAR
|17:00
|KARAYAŞMAK
|AĞÖREN
|19:00
|PETEKKAYA
|İĞDİR
|GÖLOBA
|21:00
|ÇİFTETAŞ
|ÇAYIRYOLU