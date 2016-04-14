16. KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği "16. Köyler Arası Futbol Turnuvası" 17 Nisan Pazar günü başlıyor.

16. KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR
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Turnuvanın açılışı, Bahçelievler Kocasinan Futbol Sahasında  olacak. Vizyon Türk ekranlarında saat 14.00-17.00 arası canlı yayınlanacak olan programda, ilk haftanın maç saatleri kura ile belirlenecek. 
Kura da ilk sırada çıkan takımların maçı Kocasinan Sahasında oynayıp ve TV de canlı olarak maçları yayınlanacak. İlk hafta 7 maç oynanacak. 4 maç saat 15.00 den sonra Kocasinan Sahasında, 3 maç saat 16.00 dan sonra Bağcılar Mahmutbey Sahasında oynayacak.

İlk haftanın eşleşmeleri şu şekilde;  
Maç Saatleri kura ile belirlenecek.

 *** ÇİFTETAŞ - KALECİK  
 *** PETEKKAYA - ÇAYIRYOLU  
 *** ÇAKIRÖZÜ - PINARCIK
 *** YONCALI - GÜNEŞLİ
 *** AŞAĞIÇIMAĞIL - BAYRAMPAŞA
 *** KARAYAŞMAK - ERİKDİBİ
 *** GÖLOBA - AĞÖREN

A grubunda İĞDİR ve C grubunda KURBANPINAR bay takımlar.

Etiketler; #Bayburt Derneği
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mikail - 9 ay önce
turnuvadapetekkayamızabaşarılardileriz
sehitlerimizeAllahtanrahmetyaralıaskerlerimizevepolislerimizeacilşifalardileriz kahrolsunpkk
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OSMAN - 9 ay önce
Şampiyon BAYRAMPAŞA
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