Her yıl olduğu gibi bu yılda Bayburt Taşçılar köy şenliği coşkulu geçti

Bayburt Taşçılar Köy şenliğine,Bayburt Milletvekili fetani Battal,AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Milliyetçi hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın,Bayburt Milliyetçi hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,köy dernek başkanları ve hemşerilerimiz katıldı. Bayburt taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul ve yönetimi şenliğe katılan Misafirlere ve köylülerine yemek ikram ettiler. Şenlikte yöresel cirit oyunu sergilendi.Sponsorlara plaketleri takdim edildi.Bayburtlu sanatçı Devranın türküleriyle program sona erdi.