100.Yıl Heyecanı Tekirdağ’da devam etti

Tekirdağ Bayburtlular Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Bayburt’un kurtuluşunun 100.yılı münasebetiyle kutlama programı düzenledi.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında Tekirdağ Bayburtlular Kültür Merkezinde kutlama gecesi düzenlendi.Gece İstiklal marşı ve şehitlerimize saygı duruşuyla başladı.

Geceye Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı,Tekirdağ Ak Parti İl Başkanı,Bayburt Ak Parti İl Başkanı,Tekirdağ Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı,Siyaset ve Stk temsilcilerinin yanı sıra Tekirdağ Bayburt Derneği Üyeleri ve hemşerilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Sunuculuğunu Sehlan Burak’ın yaptığı kutlama gecesini ERT Televizyonu canlı olarak yayınladı.Gecede Kahramanlık türküleri ve Bayburt Türküleriyle geceye katılanlar duygulu anlar yaşadılar.

Gecenin ilk konuşmasını Tekirdağ Bayburtlular Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Karadaşdan yatı.Karadaşdan Yaptığı konuşmada Derneğin faaliyetlerine kısaca değindikten sonra katılım sağlayan hemşerilerimize ve misafirlere teşekkürlerini ifade etti.

Gecede Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmasında Bayburt Derneğinin Çalışmaları ve Bayburtlu hemşerilerimize övgü dolu sözlerle hitap etti.

Gecede Bayburt Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak yaptığı konuşmada Dede Korkut tan ve Şair Zihniden bahsederek,Hemşerilerimizi Dede korkut şenliklerine davet ediyoruz dedi.Yumak,Bayburt’un Nüfusuna değinerek Bayburt’un Aysberge benzediğini,Tabelada görünen kısım Aysberg’in görünen yüzü,Birde görünmeyen kısmı var,bu görünmeyen kısmında Türkiyenin çeşitli vilayetlerinde on katı Bayburtlu var dedi.Tekirdağda yaşayan hemşerilerimizle gurur duyduklarını ifade eden Yumak,Afrin hareka tınada değinerek Masada ve sahada iki Bayburtlu var ,Kara kuvvetleri Komutanımız Yaşar Paşa ve 2.Ordu komutanımız İsmail Metin Paşayla gurur duyuyoruz diyerek ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun,Şehitlerimize Allah rahmet etsin dedi.

Gecenin Finalini Araştırmacı Yazar Naci Memiş yaptı.Naci Memiş Bayburt’u ve Şehitlerimizi anlatırken geceye katılım sağlayan hemşerilerimizde duygular doruk noktasına vardı.Naci Memiş konuşmasında İstiklal savaşından,Anadolu’nun kapılarını açan Alp arslandan,Çanakkaleye ve Kop savunmasına kadar bir çok kahramanlığı ve Bayburtlunun gösterdiği Vatan sevgisini anlattı.Gece katılımcılara verilen yemeğin ardından sona erdi.