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Demirözünde tiyatro

Bayburt Gençlik Merkezi, ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında Tiyatro Kulübümüz ve gönüllü gençlerimizle Demirözü İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ettik. Tiyatro Kulübümüz Hacivat Karagöz orta oyununu sergileyip birbirinden heyecanlı yarışmalar düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Aydıntepe İlçe Spor Müdürü Hayrettin ÖNER ve okul personeli de katıldı. Gençlerin mutlulukları görülmeye değerdi. Onların mutlu olduklarını görmek bizleri de sevindirdi

Demirözünde tiyatro
09 Mart 2018 Cuma 18:08

Projenin Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Projeleri içerisinde yer aldığını kaydeden Gençlik Merkezi Müdürü Murat OZULU, “Gençlik Merkezi olarak tüm gençlerimize ulaşmaya çalışmaktayız. Bu çalışmalarda hedef kitlemiz sadece Gençlik Merkezimiz civarındaki gençler değil. Gençlik Merkezi olarak bize en uzak, en ücra köşede yaşayan, çalışmalarımız hakkında dahi bilgi sahibi olmayan gençlerimizi de faaliyetlerimize dahil etmektir. Bu amaç doğrultusunda ayda en az iki kere olmak üzere bize uzak köylerdeki gençlerimizi ziyaret ederek onları yapılan çalışmalar içerisine dahil etmektir” dedi

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