Memleketine yaz tatiline gelen hemşerilerimiz Soluğu Demirözü barajında tekne turlarında alıyor.

Demirözü ve çevre köylerinin sulama suyu için yapılan Baraj, diğer taraftan insanlara sosyal imkanlar sunuyor.Barajda ,Diriliş ve Reis bey adında iki tekne bulunmakta.

Demirözü Belediye başkanı Demirözü yönelik önemli projelerimizi bir bir hayata geçirdiklerini belirtiyor.

Demirözü’nü tatil beldesi yapmaya çalışıyoruz. Barajın etrafına binlerce ağaç dikildiğini belirterek

Yaz aylarının tercih edilen önemli bir bölge olma yolunda çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Türkiye’nin bir çok ilinden memleketlerine gelen hemşerilerimiz Demirözü Barajında tekne turlarına katılıyor. Ayrıca Teknelerde Düğün merasimleri de yapılmakta.

Demirözü’nde Baraj kenarında ,ayrıca Diriliş lokantası adında birde mekan açıldı.