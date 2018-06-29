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Demirözü’nde Tekne gezileri başladı..

Memleketine yaz tatiline gelen hemşerilerimiz Soluğu Demirözü barajında tekne turlarında alıyor.

Demirözü’nde Tekne gezileri başladı..
29 Haziran 2018 Cuma 17:35

Demirözü ve çevre köylerinin sulama suyu için yapılan Baraj, diğer taraftan insanlara sosyal imkanlar  sunuyor.Barajda ,Diriliş ve Reis bey adında iki tekne bulunmakta.

Demirözü Belediye başkanı Demirözü  yönelik önemli projelerimizi bir bir hayata  geçirdiklerini belirtiyor.

Demirözü’nü tatil beldesi yapmaya çalışıyoruz. Barajın etrafına binlerce ağaç dikildiğini belirterek

Yaz aylarının tercih edilen önemli bir  bölge  olma yolunda çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Türkiye’nin bir çok ilinden memleketlerine gelen hemşerilerimiz Demirözü Barajında tekne turlarına katılıyor. Ayrıca Teknelerde Düğün merasimleri de  yapılmakta.

Demirözü’nde Baraj kenarında ,ayrıca Diriliş lokantası adında birde mekan açıldı.

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