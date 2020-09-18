Demirözü Belediyesi, Süt Entegre Tesisi'ni ihaleye çıkarıyor

Bayburt Demirözü Belediyesi Süt Entegre Tesisi ihaleye çıkıyor.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'in seçim gezilerinde vatandaşa sözünü verdiği projeler arasında yer alan Süt Entegre Tesisi ihaleye çıkıyor. Yaklaşık maliyeti 2.300.000 TL olan tesisin 2.000.000 TL'si hibe, 300.000 TL'si ise belediye imkanları ile karşılanacak.



Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçe merkezi başta olmak üzere, Gökçedere Belgesi ve 26 köye katklı sağlayacak, tarım ve hayvancılığa değer katacak olan projenin ilçe hakına hayırlı olmasını temenni etti.



Demirözü Belediyesi olarak 6360 sayılı kanun gereği belediyelerin tarımsal amaçlı yatırım yapabilmesi doğrultusunda ilçede kaliteli ve hijyenik süt üretimi yapılması, süt üretiminin artırılması amacıyla süt işleme tesisi projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Gürer, süt işleme tesisinde günlük süt toplanacağını, yoğurt, ayran ve tereyağı imalatı yapılacağını bildirdi.



Projenin detyları

"I. Fazda 2020 Yılı SOGEP programı kapsamında yapılması planlanan Süt Toplama ve İşleme Tesisinde gerekli olan süt alım, pastörizasyon, tereyağı üniteleri, diğer yardımcı makineler (Buhar kazanı, laboratuvar malzemeleri, paslanmaz çelik süt hattı, buhar-su-hava hattı ve ekipmanlar) ile tesis binası yapılması planlanmıştır.

II.Fazda 2021 Yılı DOKAP Yatırım Programı kapsamında Süt Toplama ve İşleme Tesisi için gerekli olan yoğurt, ayran üretiminde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile ürünleri pazarlama için dağıtım aracı ve süt toplama için soğutma tanklı toplama aracı alımı amaçlanmaktadır."





