 ﻿
Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yaklaşık 3 yıldır vekaleten yürüten Adem Köse, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve asaleten atandı.
Şanlıurfa Akçakaleye Bayburtlu Kaymakam.
Adana Pozantı ya Bayburtlu Kaymakam
Milletvekilimiz Battal ve Başkanımız Pekmezci’den Bakan Kasapoğlu’na Ziyaret
Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olan Tarhun (darğun) otundan değişik ürünlere destek
Covid-19 pandemisi için alınan tedbirler kapsamında denetim faaliyetleri devam ediyor.
Şube Müdürlüğü ekipleri Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadelede göz açtırmıyor.
Bayburt Balını Türkiye piyasasına  “Baykovan” markasıyla ulaştıracaklar.
Bayburtlu Hemşerimiz Mehmet Fatih Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.
Bayburt merkeze bağlı Yedigöze (Dacırak) köyü Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
banner520

Demirözü Belediyesi, Süt Entegre Tesisi'ni ihaleye çıkarıyor

Bayburt Demirözü Belediyesi Süt Entegre Tesisi ihaleye çıkıyor.

Demirözü Belediyesi, Süt Entegre Tesisi'ni ihaleye çıkarıyor
18 Eylül 2020 Cuma 15:58

              Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer'in seçim gezilerinde vatandaşa sözünü verdiği projeler arasında yer alan Süt Entegre Tesisi ihaleye çıkıyor. Yaklaşık maliyeti 2.300.000 TL olan tesisin 2.000.000 TL'si hibe, 300.000 TL'si ise belediye imkanları ile karşılanacak. 

                 Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçe merkezi başta olmak üzere, Gökçedere Belgesi ve 26 köye katklı sağlayacak, tarım ve hayvancılığa değer katacak olan projenin ilçe hakına hayırlı olmasını temenni etti.

                 Demirözü Belediyesi olarak 6360 sayılı kanun gereği belediyelerin tarımsal amaçlı yatırım yapabilmesi doğrultusunda ilçede kaliteli ve hijyenik süt üretimi yapılması, süt üretiminin artırılması amacıyla süt işleme tesisi projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Gürer, süt işleme tesisinde günlük süt toplanacağını, yoğurt, ayran ve tereyağı imalatı yapılacağını bildirdi. 

Projenin detyları

            "I. Fazda 2020 Yılı SOGEP programı kapsamında yapılması planlanan Süt Toplama ve İşleme Tesisinde gerekli olan süt alım, pastörizasyon, tereyağı üniteleri, diğer yardımcı makineler (Buhar kazanı, laboratuvar malzemeleri, paslanmaz çelik süt hattı, buhar-su-hava hattı ve ekipmanlar) ile tesis binası yapılması planlanmıştır.

             II.Fazda 2021 Yılı  DOKAP Yatırım Programı kapsamında Süt Toplama ve İşleme Tesisi için gerekli olan yoğurt, ayran üretiminde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile ürünleri pazarlama için dağıtım aracı ve süt toplama için soğutma tanklı toplama aracı alımı amaçlanmaktadır."


Etiketler; #Demirözü Belediyesi
İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Önceki Haber
GELECEK PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ
Sonraki Haber
Demirözü Belediyesi, Süt Entegre Tesisi'ni ihaleye çıkarıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.