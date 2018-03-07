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Demirözü Belediyesi Mehmetçik’e Daire Bağışladı

Bayburt’un Demirözü ilçe Belediyesi, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonunda mücadele eden Mehmetçik’e destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfına bir adet daire bağışladı.

Demirözü Belediyesi Mehmetçik’e Daire Bağışladı
07 Mart 2018 Çarşamba 11:04

Afrin´de devam eden Zeytin Dalı operasyonunun sonuna kadar arkasında olduklarını dile getiren Demirözü İlçesi Belediye Başkanı Selami Ersen, “Belediye Meclis üyelerimizle birlikte aldığımız karala Belediyemize ait 3+1 asansörlü apartman dairelerinden birisini bütün Demirözü halkı adına Mehmetçik Vakfına bağışladık.

Devletimizin ve Milletimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek adına Afrin’de terör örgütleriyle mücadele ederken Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet yaralı olan Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde açıklama yaptı.

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