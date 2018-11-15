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Bayburt!ta Kış Manzaraları
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Galeriler
Bayburt!ta Kış Manzaraları
Bayburtspor yardım programı istanbul
Bayburt Vakfı Burs Gecesi
Cumhurbaşkanı Bayburtta
Dede Korkut Şölenleri Merkezde
Başkanlık sistemine geçtik
Bağcılar 7 bölge 7 renk programı
Şeref Yazoğlu Yeni Mekanını açtı
Birlik ve beraberlik iftarı
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Marmara bölgesi Bayburt Derneği
Vakıf 12.genel kurul Fındıkzade