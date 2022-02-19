Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü

Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
Önceki Resim Sonraki Resim
Son Eklenen Galeriler
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik
21 şubat bayburt caddesi
21 şubat bayburt caddesi
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Avcılar Şubesi destek gecesi2
Avcılar Şubesi destek gecesi2
Bayburt Derneği istişare toplantısı 2019 Bahçelievler öğretmen evi..
Bayburt Derneği istişare toplantısı 2019 Bahçelievler öğretmen evi..
Mustafa Sevim aday tanıtım toplantısı
Mustafa Sevim aday tanıtım toplantısı
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
Aydıntepe Yayla şenlikleri
Aydıntepe Yayla şenlikleri
Bayburt Belediyesi Vefa töreni
Bayburt Belediyesi Vefa töreni
taşçılar 14.yaz şenliği
taşçılar 14.yaz şenliği