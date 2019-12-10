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ARPALI BELEDİYE BAŞKANI POLATTİMUR GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Gazetemizi ziyeret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

ARPALI BELEDİYE BAŞKANI POLATTİMUR GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ.
10 Aralık 2019 Salı 11:42

Arpalı Belediye Başkanı beraberinde,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bağcılar şube Başkanı Muharrem Aktürk,Avcılar şube başkanı Sehlan Burak gazetemizi ziyaretlerinde,Gazete imtiyaz sahibi Mehmet Demirer ve yazı işleri müdürü Bayram Ağdağ’la gazetenin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Polattimur Belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek,hemşerilerimizin yaz sezonunda mutlaka sılayı ziyaret etmeleri ve Bayburtta yapılacak olan şenliklere katılmaya davet etti.

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