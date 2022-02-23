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Bayburt
Demirözü
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Haber Fotoğrafları
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
21 ŞUBAT KUTLAMALARI BAYBURT
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
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Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
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Galeriler
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
21 ŞUBAT KUTLAMALARI BAYBURT
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik
21 şubat bayburt caddesi
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Avcılar Şubesi destek gecesi2
Bayburt Derneği istişare toplantısı 2019 Bahçelievler öğretmen evi..
Mustafa Sevim aday tanıtım toplantısı
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Aydıntepe Yayla şenlikleri