GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Bayburt’tan 108 çiftçinin hibe desteği almaya hak kazandığı Genç Çiftçi Projesinin hibe düve dağıtımları dolayısıyla düzenlenen törende çiftçilere 30 bin Türk Lirası’nın karşılığı olarak taleplerine göre hayvanları verildi.Aydıntepe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, Demirözü Kaymakamı Zihni Yıldızhan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ve çiftçiler katıldı.Dağıtım töreni öncesinde konuşan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk proje kapsamında dağıtılan hibelerin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.Bayburt’un bulunduğu bölge itibariyle ekonomisinin tarıma dayandığını dile getiren Aydıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan ise tarımdaki yüksek girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla merkezi kurumların bir çok alanda destek programları hayata geçirdiğini ve bunlardan en önemlisinin Genç Çiftçi Projesi olduğunu belirtti.Kaymakam Yeliz Yıldızhan, proje kapsamında Aydıntepe’de 9 çiftçiye 30’ar bin Türk Lirası değerinde 54 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldığını bildirdi.Vali İsmail Ustaoğlu’da projenin Bayburt için özel bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Türkiye ortalamasının üç katı üzerinde olan meralarıyla Bayburt, Türkiye’de canlı büyükbaş hayvancılığın en yoğun şekilde yapıldığı ve tarımın tüm çeşitleriyle en iyi şekilde yapılacağı illerden biri. Tabi ki bu tip projelerde bu açıdan çok özel bir öneme sahip oluyor.” dedi.Özellikle göç veren iller açısından benzer projelerin önemine dikkat çeken Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu bakımdan Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu proje Sayın Bakanımızın gerek köy ziyaretlerinde, gerekse konuyla ilgili diğer kimselerden aldığı önerilerle hükümetimiz tarafından projelendirilerek hayata geçiriliyor. Tarımda genç çiftçileri desteklemeye yönelik bu tip projeler bu bakımdan çok önemli.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt’ta tarım sektörüne yönelik yapılan yatırımlardan örnekler vererek sürdürdüğü konuşmasında, “Sulama yatırımları hariç 2016 yılında 30 milyon TL’lik tarımsal yatırım yapıldı. Yine meralarımıza 500 adet suluk ve 500 adet gölgelik yapıldı. Ahırların rehabilitasyonu kapsamında 85 adet ahır tadilatı yapılarak, 94 adet ahır projesi başlatıldı. Arıcılık projeleri kapsamında 2 bin 200 kovan dağıtımı yapılarak, 86 arıcıya polen kurutma, ayıklama ve derin dondurucu verildi.” İfadelerini kullandı.Konuşmaların ardından hibe desteği almaya hak kazanan proje sahiplerine temsili hibe çekleri hediye edildi.Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bayburt’ta 30 çiftçiye 40’ar adet arılı kovan, 55 çiftçiye 330 büyükbaş hayvan, 22 genç çiftçiye ise 880 küçükbaş hayvan hibesi sağlanacak. Toplamda 108 çiftçiye 3 milyon 240 bin TL’lik destek sağlanacak.