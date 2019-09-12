 ﻿
Belediye’de Bundan Böyle Kayıp İlanları Yapılmayacak
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
banner399

Aydıntepe Turizmine Kadın Eli

Bayburt Üniversitesi’nin KUDAKA (Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’ projesi kapsamında Aydıntepe Meslek Yüksekokulu’nda panel ve sergi etkinliği düzenlendi.

Aydıntepe Turizmine Kadın Eli
12 Eylül 2019 Perşembe 11:21

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KUDAKA katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan’ın konuşmacı oldukları panel ile başladı. Konuşmasında, projenin Aydıntepe turizmine doğrudan  katkıları olduğunu ve kadın istihdamını kalkınmaya entegre ettiğini ifade eden Kaymakam Akın, Aydıntepe’nin turizm bölgesi olmasında kadınlara büyük görevler düştüğünü belirterek Bayburt Üniversitesi’ne proje için teşekkür etti. 

Panelin diğer konuşmacısı Doç. Dr. Erdoğan ise, Bayburt Üniversitesi’nin proje kapsamındaki ve proje dışındaki ehram ve kilim dokuma çalışmalarını anlattı. Coğrafi işaret için başvurusu yapılan ehram ürünlerinin dokunduğu atölyelerde zanaatkar istihdam ettiklerini belirten Erdoğan, bu kültürel ürünlerin turizm faaliyetlerinde belirgin kazanımlar yaratacağını sözlerine ekledi. 

Panel sonunda il protokolü tarafından açılışı yapılan sergide, proje kapsamında üretilen ehram ve kilim dokuma ürünleri sergilendi. Sergide yer alan ürünler beğeni toplarken, proje kursiyeri kadınlar eğitim süreci hakkında bilgiler verdi. 

Panel ve sergi etkinliğine Garnizon Komutanı Yusuf Diker, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem,  akademisyenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.  

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
MHP Lideri Bahçeli Bayburt’a Geliyor
Sonraki Haber
Aydıntepe Turizmine Kadın Eli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.