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Aydıntepe İlçesinde Kitap Şenliği

Aydıntepe’de Kitap Şenliği,Okumak İnsanı Özgürleştirir…

Aydıntepe İlçesinde Kitap Şenliği
17 Mayıs 2018 Perşembe 14:50

Bu temel doğrudan hareketle ilçemizde kitap fuarı düzenlendi, fuara ilçe merkezimiz de eğitimine devam eden 750 öğrenci ve komşu kasaba olan Arpalı’dan 210 öğrenci le Çatıksu ve Aşağı kırzı köylerinden 150 öğrenci katıldı ayrıca ilçe merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızdan da kitap fuarını gezmeye gelen çok sayıda vatandaşımız oldu. Umarız öğrencilerimizin incelediği ve aldıkları kitaplar onların hayat yolunun aydınlanmasında katkı sağlar dedi.

Aydıntepe İlçe Milli eğitim müdürü ,Kitap fuarının düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Sayın Selçuk Haskırış’a, İlçe Belediye Başkanı Sayın Haşim Şentürk’e ve Purut Kitabevine teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.

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