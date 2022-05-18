5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
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5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Nevruz Bayramı ,Bayburt Üniversitesinde Coşkuyla kutlandı.
Nevruz Bayramı ,Bayburt Üniversitesinde Coşkuyla kutlandı.
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
21 ŞUBAT KUTLAMALARI BAYBURT
21 ŞUBAT KUTLAMALARI BAYBURT
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik
21 şubat 2020 İstanbulda Bayburt'un kurtuluşu Bağcılar Olimpik